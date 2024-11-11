Под какой компромат попал Качиньский и почему он проиграл от прихода Туска к власти

Главный проигравший от прихода Дональда Туска к власти - Ярослав Качиньский. СМИ всегда его называли "крестным отцом" польской политики. Но времена меняются, и вот уже Ярослав потерял депутатскую неприкосновенность и влияние.

Впрочем, и сам Качиньский попадал под компромат. Чего только стоит история 2019 года, когда политик взял кредит в банке по телефону на 300 млн евро. Хотел построить два небоскреба в центре Варшавы как памятник себе и брату.

При этом в разговоре с бизнесменом Джеральдом Биргфелнером Качинський заявил, что инвестиция сработает, только если "ПиС" победит на выборах в парламент. Партия по итогу победила, а вот небоскребы достроены не были. Позже бизнесмен подал жалобу в прокуратуру, заявив, что его обманули.

Навряд ли Качиньский сильно расстроился. Ему и его коту есть, где жить. Но долго ли? Действующий премьер-министр Дональд Туск активно преследует всех ставленников "ПиС". Ничего удивительного, если посмотреть на то, как проходили польские выборы. За власть развернулась такая драка, которой не видели прежде поляки. Электоральную кампанию назвали самой спорной, беспринципной и грязной. Карманные СМИ просто уничтожали Туска.

"Пис" выборы хоть и выиграли, но большинство в парламенте потеряли, избиратели отдали голоса другим партиям. Вот тогда поляки показали, как нужно наводить свой порядок в верхах. Выборы едва состоялись, как сразу же пошли жесткие заявления.

И головы полетели в разных сферах, невзирая на должности. Гражданская платформа назначала своих, вышвыривая на улицу прежних управленцев. Во время жестких кадровых чисток про демократию никто и не заикнулся. Перераспределение портфелей элегантно назвали "принудительной перезагрузкой государства". И Качиньскому в новой модели место едва ли найдется.