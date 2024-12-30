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Понятная политика | Оплеуха для Варшавы: падение ПиС. Передел власти, кумовство, коррупция, скандалы

30.12.2024

Принудительная перезагрузка Польши! Как Варшава уничтожает сама себя и на чём проворовались Моравецкий, Дуда и Качиньский? От заработка на крови мигрантов до огромных коррупционных дел.

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Понятная политика | Оплеуха для Варшавы: падение ПиС. Передел власти, кумовство, коррупция, скандалы