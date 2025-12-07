3.76 BYN
По мнению экс-депутата Верховной рады Олейника, в фокусе НАБУ может оказаться семья Зеленского
В Украине усиливается внутреннее политическое напряжение. Антикоррупционные структуры, по словам экспертов, могут вывести на поверхность новые громкие фамилии, что создает очередные риски для нынешнего руководства страны.
Владимир Олейник, член совета общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:
"Я думаю, что сейчас в НАБУ озвучат фамилии и Зеленского, и его жены, ведь выделялись и жене деньги. Об этом говорят украинские эксперты. А дальше будут переходить к порке, поэтому уже идут вбросы, что Зеленский 15 декабря что-то подпишет, а потом на Новый год уйдет красиво. Ему никто, во-первых, не даст подписывать то, что примет Россия, ибо Россия сказала свою точку зрения: легитимный должен быть подписант, а не эта "проходимость". Во-вторых, если он что-то подпишет, националисты поднимут его на вилы моментально. Если он не будет подписывать, а вилять как-то, будут вилы, но чуть позже".