По мнению экс-депутата Верховной рады Олейника, в фокусе НАБУ может оказаться семья Зеленского

"Я думаю, что сейчас в НАБУ озвучат фамилии и Зеленского, и его жены, ведь выделялись и жене деньги. Об этом говорят украинские эксперты. А дальше будут переходить к порке, поэтому уже идут вбросы, что Зеленский 15 декабря что-то подпишет, а потом на Новый год уйдет красиво. Ему никто, во-первых, не даст подписывать то, что примет Россия, ибо Россия сказала свою точку зрения: легитимный должен быть подписант, а не эта "проходимость". Во-вторых, если он что-то подпишет, националисты поднимут его на вилы моментально. Если он не будет подписывать, а вилять как-то, будут вилы, но чуть позже".