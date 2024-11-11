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По решению Совета Евросоюза Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенскому соглашению с 1 января
Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января - через 18 лет после их вступления в сообщество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года", - отмечается в документе.
В марте 2024 года Болгария и Румыния присоединились к Шенгенскому соглашению частично - путем отмены паспортного контроля на воздушном и водном транспорте.
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