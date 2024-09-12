Почем надгробия в Латвии? Там оскверняют могилы советских воинских захоронений

В Латвии в интернете оказались выставлены на продажу надгробные плиты с братских могил советских воинских захоронений. Продавец - Давис Лацис, некогда занимавший пост управляющего в коммунальной компании одного из местных муниципалитетов.

Как подобное надругательство стало возможно и почему оно совершенно не удивляет, рассказали в новом выпуске авторской программы "ПЛОщадка".

Переписывание истории - давнее занятие "независимой" Латвии, но торговля памятью - это нечто новое. Один из местных аккаунтов еще несколько дней назад объявлял: "В продаже 10 надгробий с надписями, находятся в Сигулде, цену предлагать в личных сообщениях".

После поднятого журналистами портала LSM шума объявление исчезло. Фактом продажи занялась полиция Латвии. Ведь и в Уголовном законе Латвии есть статья, предусматривающая ответственность за осквернение могилы, в том числе за хищение памятника на ней.

Однако в наказание завравшегося коммерсанта верится с трудом. Тенденция варварства к памяти погибшим набирает обороты в этой стране не первый год. Еще в августе 2016 года в городе Лимбажи был демонтирован мемориал, установленный в честь советских моряков, погибших в бою за город в первые недели войны.

21 апреля 2022 года власти Огрского края приняли решение о демонтаже сразу четырех монументов, воздвигнутых в честь советских солдат и офицеров, павших при освобождении Латвии от нацистов. Четыре месяца спустя демонтаж памятника советским воинам-освободителям начался и в Риге. Еще более цинично поступили в поселке Томе - там памятник советским разведчикам снесли 9 Мая.

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14 июля 2022 года Кабинет министров Латвии одобрил демонтаж сразу 69 воинских памятников времен СССР - в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне и других городах.

Скотское отношение официальной Риги к дорогим и сакральным для многих людей монументам бумерангом возвращается к ней самой. Практически все три десятилетия своей независимости Латвия сталкивается с тем, что ее многочисленные гости из развитых стран Запада особым шиком считают помочиться на один из главных монументов страны - возвышающийся в центре Риги с 1935 года памятник Свободы.

Иногда даже можно наблюдать трагикомическую картину: пока туристы мочатся на латвийскую Свободу с одной стороны, с другой по стойке смирно стоят солдаты почетного караула.

Еще в середине 2000-х выяснилось, что в британских соцсетях справить нужду на символ латвийской государственности стало популярным флешмобом. Потерявшие свою чопорность англичане не только оплачивают сделавшему это штраф, но и обеспечивают неплохой куш в пару-тройку тысяч евро или фунтов стерлингов. Тогдашний рижский градоначальник Нил Ушаков сокрушался: "Если бы у нас были и другие туристы, то британские гости, постоянно писающие в городе, не так бы бросались в глаза. К сожалению, это их фирменный знак".

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Впрочем, у памятника Свободы отметились не только вездесущие британцы. В декабре 2016 года гражданка Испании сделала это на монумент прямо среди цветов и свечей, принесенных рижанами в День независимости Латвии, отмеченный накануне. В феврале 2018-го у монумента Свободы трое поляков фотографировались со спущенными брюками. А весной 2019-го участниками хулиганского соревнования, которое так обижает патриотов Латвии, стали американские военные, прибывшие на учения. Латвийских чиновников и патриотов больше всего возмутил тот факт, что все они при этом были трезвыми.

А вот белорусы или россияне ни в чем подобном ни разу замечены не были, даже в период относительной открытости латвийских границ. Наверное, потому что привыкли иначе относиться и к своему прошлому, к своим героям, к памятникам.