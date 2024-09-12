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Польша урезает финансирование антибелорусских проектов
Официальная Варшава урезает финансирование проектов, созданных и курируемых представителями проигравшей на выборах партии "ПиС". Об этом в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале "ОНТ" рассказал экс-редактор экстремистского ресурса, сварщик МЭТЗ им. В. И. Козлова Роман Протасевич.
Речь идет, например, о так называемом "Фонде солидарности", от которого кормились сбежавшие из Беларуси предатели в обмен на согласие гадить своей бывшей родине и вести деятельность, направленную против Беларуси. Сейчас у этой структуры проблемы. Более чем на треть урезается финансирование, а к антибелорусским проектам, которые годами поддерживала проигравшая на выборах партия "ПиС", у официальной Варшавы особо интереса не наблюдается. Более того, проекты проигравших сил и ставших сегодня польской оппозицией не только не поддерживаются, а активно закрываются.
Роман Протасевич:
"Пришла новая власть, например, министр иностранных дел господин Сикорский. Оказывается, ему вообще не интересна белорусская тематика - только Украина. И многие представители так называемой белорусской оппозиционной политической элиты пытались наладить с ним мосты. В результате - отказ по всем фронтам, финансирование "Белсата" мимо, с "калиновцами" отказался говорить".
Кроме того, бывший редактор экстремистского ресурса рассказал, как в Польше активисты Живоглот и Котов украли у Латушко 150 тыс. долларов. И этот факт сейчас стараются активно замолчать. Однако не получается. Как и не получается у людей, называвших себя в 2020 году "светлыми лицами", быть честными хотя бы со своими спонсорами.
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