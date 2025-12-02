3.73 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Почему 2 декабря может войти в хронику мировой политики
2 декабря обещает войти в хронику мировой политики как момент, когда дипломатия балансирует на грани. В Москве состоится встреча Владимира Путина с американским посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Мирный план Трампа претерпел метаморфозы. Документ, общее содержание которого впервые стало известно в конце ноября, к настоящему времени переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией в Женеве и Майами. Теперь его представят России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о позитивном настрое американцев.
Кэролайн Ливитт:
"Я думаю, что администрация настроена очень оптимистично. Очевидно, вы видели, Стив, что вся команда президента, включая спецпосланника Уиткоффа, госсекретаря Марка Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, и самого президента Дональда Трампа, а также министра Пита Хегсета, очень усердно работает над этим. И все они очень хотят, чтобы эта война подошла к концу. И вот буквально 30 ноября у них состоялись очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде, а сейчас спецпосланник Уиткофф направляется в Россию. Это своего рода "челночная дипломатия", которую вы наблюдали в исполнении этой администрации, где мы ведем равноправный диалог с обеими сторонами. Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были очень тщательно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность вести переговоры, но мы настроены весьма позитивно и надеемся, что эта война наконец-то может подойти к концу".
1 декабря Уиткофф провел новую встречу с украинским переговорщиком, а также поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Рустемом Умеровым. Европа не оставляет попыток вклиниться в переговорный процесс и ходит со своим раскладным стулом. Градус милитаристской риторики повышается, а местные СМИ продолжают нагнетать и сеять русофобские настроения. Информационная война находится в активной фазе.
Вот пример того, что обсуждают на немецких шоу: "Первоначальный 28-пунктовый план требовал фактического подчинения Украины и, очевидно, был продиктован из России. Изначально там был даже еще один пункт - пункт 29: президент Зеленский должен в розовом платье, на уницикле, жонглируя четырьмя боевыми гранатами, проехать по Красной площади и при этом исполнять российский гимн".
Накануне президент Франции после встречи с Зеленским заявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила работу над своими гарантиями безопасности для Украины. Макрон отметил, что в ближайшие дни состоятся "ключевые обсуждения" между представителями американской администрации и "коалицией желающих", целью которых станет уточнение степени участия США в этих гарантиях.
Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:
"Украинские слуги оказались слугами двух хозяев. Один движется к прочному миру, предлагая эту концепцию, а европейцы предлагают совершенно другую - прекращение огня и перемирие, поэтому посмотрим, что они привезут с собой. Приведу еще один пример: в Стамбуле в 2022 году была делегация от России и Украины. Ведь тогда договорились, даже парафировали этот договор, и оставили два пункта по Крыму и еще чему-то для рассмотрения на уровне президентов. И что, приехал Борис Джонсон, этот белобрысый черт, и все разрушил".
Вашингтон живет в режиме обратного отсчета. Посланники Белого дома носятся по Европе и Азии, словно курьеры с доставкой мирного плана до Рождества. В их глазах читается простая арифметика: чем ближе праздники, тем сильнее давление. Ведь что может быть лучше для политического имиджа, чем под елкой положить планете соглашение о мире?
Владимир Киреев, политолог (Россия):
"Сейчас появился серьезный аргумент в виде того, что Бельгия начинает склоняться к аресту российских активов, что очень осложнит переговорный процесс, поэтому Трамп форсирует процесс именно в перспективе того, что может возникнуть очень серьезное противоречие, очень серьезный фактор, который переговоры если не сорвет, то сделает очень проблематичными".
Накануне переговоров в Москве загадочная УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир очередное закодированное сообщение в четыре слова: "зоопарк", "плюшшовод", "утюгонит" и "поддержка".