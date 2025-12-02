2 декабря обещает войти в хронику мировой политики как момент, когда дипломатия балансирует на грани. В Москве состоится встреча Владимира Путина с американским посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Мирный план Трампа претерпел метаморфозы. Документ, общее содержание которого впервые стало известно в конце ноября, к настоящему времени переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией в Женеве и Майами. Теперь его представят России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о позитивном настрое американцев.

Кэролайн Ливитт:

"Я думаю, что администрация настроена очень оптимистично. Очевидно, вы видели, Стив, что вся команда президента, включая спецпосланника Уиткоффа, госсекретаря Марка Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, и самого президента Дональда Трампа, а также министра Пита Хегсета, очень усердно работает над этим. И все они очень хотят, чтобы эта война подошла к концу. И вот буквально 30 ноября у них состоялись очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде, а сейчас спецпосланник Уиткофф направляется в Россию. Это своего рода "челночная дипломатия", которую вы наблюдали в исполнении этой администрации, где мы ведем равноправный диалог с обеими сторонами. Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были очень тщательно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность вести переговоры, но мы настроены весьма позитивно и надеемся, что эта война наконец-то может подойти к концу".

Кэролайн Ливитт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39bf3a6c-72bc-4c90-a173-9f405497713b/conversions/3def2dc1-00e4-4d4d-8323-820cc752177b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39bf3a6c-72bc-4c90-a173-9f405497713b/conversions/3def2dc1-00e4-4d4d-8323-820cc752177b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39bf3a6c-72bc-4c90-a173-9f405497713b/conversions/3def2dc1-00e4-4d4d-8323-820cc752177b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39bf3a6c-72bc-4c90-a173-9f405497713b/conversions/3def2dc1-00e4-4d4d-8323-820cc752177b-xl-___webp_1920.webp 1920w

1 декабря Уиткофф провел новую встречу с украинским переговорщиком, а также поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Рустемом Умеровым. Европа не оставляет попыток вклиниться в переговорный процесс и ходит со своим раскладным стулом. Градус милитаристской риторики повышается, а местные СМИ продолжают нагнетать и сеять русофобские настроения. Информационная война находится в активной фазе.

Вот пример того, что обсуждают на немецких шоу: "Первоначальный 28-пунктовый план требовал фактического подчинения Украины и, очевидно, был продиктован из России. Изначально там был даже еще один пункт - пункт 29: президент Зеленский должен в розовом платье, на уницикле, жонглируя четырьмя боевыми гранатами, проехать по Красной площади и при этом исполнять российский гимн".

Зеленский в розовом платье news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6684ff7-c50b-492a-8b9d-1a41a73b39c6/conversions/d462032c-4889-412a-9865-38a51fafc5ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6684ff7-c50b-492a-8b9d-1a41a73b39c6/conversions/d462032c-4889-412a-9865-38a51fafc5ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6684ff7-c50b-492a-8b9d-1a41a73b39c6/conversions/d462032c-4889-412a-9865-38a51fafc5ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6684ff7-c50b-492a-8b9d-1a41a73b39c6/conversions/d462032c-4889-412a-9865-38a51fafc5ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Накануне президент Франции после встречи с Зеленским заявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила работу над своими гарантиями безопасности для Украины. Макрон отметил, что в ближайшие дни состоятся "ключевые обсуждения" между представителями американской администрации и "коалицией желающих", целью которых станет уточнение степени участия США в этих гарантиях.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Украинские слуги оказались слугами двух хозяев. Один движется к прочному миру, предлагая эту концепцию, а европейцы предлагают совершенно другую - прекращение огня и перемирие, поэтому посмотрим, что они привезут с собой. Приведу еще один пример: в Стамбуле в 2022 году была делегация от России и Украины. Ведь тогда договорились, даже парафировали этот договор, и оставили два пункта по Крыму и еще чему-то для рассмотрения на уровне президентов. И что, приехал Борис Джонсон, этот белобрысый черт, и все разрушил".

Владимир Олейник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae97c85-fdb8-43a0-accd-f72601ad7394/conversions/d45f4e6e-1617-4d29-b4a6-7274445ad271-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae97c85-fdb8-43a0-accd-f72601ad7394/conversions/d45f4e6e-1617-4d29-b4a6-7274445ad271-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae97c85-fdb8-43a0-accd-f72601ad7394/conversions/d45f4e6e-1617-4d29-b4a6-7274445ad271-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae97c85-fdb8-43a0-accd-f72601ad7394/conversions/d45f4e6e-1617-4d29-b4a6-7274445ad271-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вашингтон живет в режиме обратного отсчета. Посланники Белого дома носятся по Европе и Азии, словно курьеры с доставкой мирного плана до Рождества. В их глазах читается простая арифметика: чем ближе праздники, тем сильнее давление. Ведь что может быть лучше для политического имиджа, чем под елкой положить планете соглашение о мире?

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Сейчас появился серьезный аргумент в виде того, что Бельгия начинает склоняться к аресту российских активов, что очень осложнит переговорный процесс, поэтому Трамп форсирует процесс именно в перспективе того, что может возникнуть очень серьезное противоречие, очень серьезный фактор, который переговоры если не сорвет, то сделает очень проблематичными".