Почему мир оказался на пороге глобального конфликта, обсудят в проекте "Тренды"
Автор:Редакция news.by
Почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас?
В этом разбирались эксперты и политологи в программе "Тренды". Смотрите 20 января после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.by.