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Почему политическую элиту Старого Света так раздражает историческая правда?
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, в чем суть запретов для белорусов и русских. Что еврочиновники хотели сказать отстранением народов-победителей? И кто, несмотря на все угрозы, все-таки отпразднует 9 Мая как положено, достойно почтит память тех, благодаря кому континент десятилетия жил мирно.
А также в чем особенности экономики современного неонацизма? И при чем тут неспортивное поведение Запада? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 18 апреля после "Панорамы".