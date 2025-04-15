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Почему политическую элиту Старого Света так раздражает историческая правда?

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, в чем суть запретов для белорусов и русских. Что еврочиновники хотели сказать отстранением народов-победителей? И кто, несмотря на все угрозы, все-таки отпразднует 9 Мая как положено, достойно почтит память тех, благодаря кому континент десятилетия жил мирно.

А также в чем особенности экономики современного неонацизма? И при чем тут неспортивное поведение Запада? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 18 апреля  после "Панорамы".

Клуб Редакторов