Почему снос советских памятников в Латвии начался задолго до 2022 года

Снос памятников советской эпохи в Латвии - это не явление последних лет, а процесс, который начался задолго до 2022 года. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал журналист МИА "Россия сегодня" Алексей Стефанов.

"Самое печальное, что советские памятники начали сносить в Латвии еще в 1990 году, когда Советский Союз еще не развалился. Предлоги были разные, например, что памятник забирают на реставрацию, что он разрушается, опасен для кого-то", - отметил журналист.

При развале Советского Союза всем было не до этого. Понятно, что и в России было сложно, и в Беларуси, и в Латвии. Сложно было даже понять, что происходит.
Он особо подчеркнул роль первых российских послов в Латвии. "К сожалению, первые послы России в Латвии были откровенными предателями. Они всячески заигрывали с латышской элитой: катались на лошадках, играли в теннис и совершенно не думали о том, кто живет в Латвии, что происходит в Латвии. Тогда во главу угла был поставлен бизнес и хорошие отношения. И фактически сливали не только русских жителей Латвии, но и все то, что ценно и дорого этим людям, живущим там", - обозначил журналист.

Первым активным инициатором сноса памятников стал мэр Огрского края Эгилс Хелманис. "Тогда под шумок постепенно стали сносить памятники. Первым же был Эгилс Хелманис - мэр Огрского края. Он был первым, кто стал сносить памятники, когда еще не было никаких заседаний в Сейме, которые уже на высоком уровне принимали решения о сносе. То есть он в одностороннем порядке стал сносить эти памятники", - отметил Алексей Стефанов.

По его данным, за все время в Латвии было уничтожено около 300 советских памятников, причем примерно половина из них - после 2022 года. В 1990-е годы Латвия все же заключала с Россией договоры о защите памятников, но в 2022 году полностью отказалась от этих обязательств. "Эти договоренности соблюдались, и именно они остановили тогда этот снос памятников в 1990-х годах. Тогда Латвия боялась нарушать свои обязательства. А в 2022 году она просто полностью сняла с себя все эти обязанности", - заключил Алексей Стефанов.

Таким образом, процесс уничтожения советского культурного наследия в Латвии имеет давнюю историю и носит системный характер, а не является исключительно реакцией на события последних лет.

