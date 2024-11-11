Почему Урсула фон дер Ляйен не поехала в Варшаву на торжества по случаю председательства в ЕС Польши

6 января в Бельгии она должна была дать показания под присягой на суде по делу о закупках вакцин от ковида. Из-за сомнительных моментов в контрактах на десятки миллиардов евро фон дер Ляйен подозревают в коррупции, а болезнь дает возможность увильнуть от допроса. Правда, "забюллетенила" глава Еврокомиссии чуть раньше необходимого. Это объяснимо: на торжествах в Варшаве ее должны были встречать не только официальные лица, но и разгневанные фермеры на тракторах. Дипломатический бюллетень позволил Урсуле избежать сразу нескольких неприятностей.