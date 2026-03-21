Почему в Индии называют Беларусь стабильным государством и наращивают с ней товарооборот

Белорусский лен и индийский хлопок - пример кооперации двух стран. Компания, производящая ткани, имеет вековую историю.

"Сейчас у нас в Беларуси стабильный и структурированный бизнес. Понимаем, как будем работать в ближайшие 10-20 лет. В Беларуси очень хорошее качество изделий, особенно из смеси льна и хлопка, изготовленное из белорусского льна из Орши. Оригинальный белорусский лен хорош для домашнего текстиля, но может быть не очень хорош для одежды, но после смешивания с хлопком в Индии мы производим фантастические ткани. Считаем, что белорусская текстильная промышленность очень хорошая", - подчеркнул основатель компании Rishab World (Индия) Рамеш Джайн.

В Индии абсолютно открыто заявляют, что Беларусь производит продукцию высокого качества, при этом будь то текстиль, оптика или самосвалы. "В Беларуси есть таланты и квалифицированные кадры. Мы ценим технологии и инновации. Когда я разговариваю с президентами других стран и их жителями, они тоже говорят о Беларуси как о стабильном государстве", - отметил представитель БелТПП в Индии Раджив Подар.

Индия омывается водами Индийского океана, на востоке находится Бенгальский залив, на западе - Аравийское море. Рим основан на семи холмах, а Мумбаи - на семи островах. В свое время здесь сплошь и рядом были рыбацкие поселения.

Замороженные креветки, карп, сом - в основном это покупают у Индии. Чтобы нарастить объемы, поддержать занятость и стимулировать экспорт морепродуктов, страна выделила рекордный бюджет на ближайшие два года - больше 300 млн долларов. Из сельхозпродукции выращивают рис, кофе и чай (Индия занимает второе место в мире по его выращиванию).

Индия стала одной из первых стран, признавших независимость Беларуси в 1991 году, и уже через год открыла в Минске посольство, а в 1998-м в Нью-Дели заработало посольство Беларуси. Разные страны, размер территорий, приличное расстояние между государствами, но диалог строится на равных. Налажены не только торговые отношения в медицине, IT-технологиях, сельском хозяйстве, образовании, но и в обмене опытом.

"Есть несколько вещей, которые произошли за последние годы, которых я не ожидал. Хорошо идет продукция деревообработки. Достаточно серьезно мы продвинулись в текстильной отрасли. Кроме того, традиционно в Индию поставляем продукцию машиностроения, удобрения. В 2025 году фактически все органы государственного управления совместно с посольством выполнили задания по росту и диверсификации экспорта. В 2025-м и экспорт услуг прибавил около 20 % к 2024 году", - констатировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии Михаил Касько.

Михаил Касько

Растут услуги не только из-за доставки белорусских товаров, но и за счет турпотока - авиарейсы летят в Индию заполненными. До конца года планируется запустить и второй прямой рейс, а также идет речь об открытии и самолетных рейсов в другие индийские города. Что важно: из Индии есть большой запрос летать в Беларусь.