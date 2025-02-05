Проспект Руставели - главная, можно сказать, парадная улица Тбилиси. Здесь находится здание парламента Грузии, днем тут тихо и спокойно, но вечерами уже совсем другое настроение.

Как говорил грузинский поэт Шота Руставели, "из врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом". Услышит ли грузинский народ своего классика, увидит ли уши, которые торчат за теми, кто пытается шатать улицы, куда ведет грузинская мечта и кто ведет эту битву за Сакартвело? Подробности смотрите в специальном репортаже "Грузия здесь и сейчас".

По легенде, Бог отдал грузинам землю, предназначенную для себя. Действительно, эти горы и море, слияние двух рек Арагви и Куры, монастыри Джвари и Шио-Мгвимский, храмы с золотыми куполами, древняя Мцхета, современный Тбилиси - благословенная земля, за которую то и дело готовы драться и свои, и чужие. Особенно чужие.

Арно Хидирбегишвили, главный директор и гендиректор агентства "Грузинформ":

"В стране кризис. Очередная и самая масштабная за последнее время попытка госпереворота. Приблизительно такая же, какая была в Беларуси. Причины есть и глобальные, и более региональные, я бы так сказал. К глобальным причинам относится кризис на Западе, опустошенное абсолютно общество, истощенное идеологически, физически".

Начало 2023 года. Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Закон об иноагентах, в Грузии его называют закон "О прозрачности иностранного влияния", только предложили к рассмотрению в парламент, как сразу получили беспорядки на улицах и красную карточку от США и Европы. Обещания о санкции и, конечно, угрозы приостановить вопрос о членстве Грузии в ЕС. Белорусам эта риторика хорошо знакома. В последние годы методичка Шарпа используется так часто, что даже пыль стряхивать не пришлось.

"Мы отказались присоединиться к экономическим санкциям в отношении России. Мы приняли антиевропейские законы и показали, так сказать, свою волю. А никому строить грузинское государство сейчас не нужно. Им нужна покорная колония, покорный протекторат, где они осуществляют свои интересы - контролируют нефтепроводы, контролируют транспортные магистрали, создают проблемы с южной стороны России, открывают базы", - отметил Арно Хидирбегишвили.

Закон об иноагентах в Грузии под аккомпанемент горячих улиц все же подписывают в июне 2024 года. В чем суть? Юрлица, чьи доходы на 20 % и более, за исключением рекламы, из иностранных источников, должны пройти регистрацию и подавать декларацию о доходах. Что здесь такого взрывоопасного? Вообще, закон об иноагентах по-грузински - это полная калька с американского. Там такой принят еще в 1938 году. Требования в США те же. Иноагенты должны раскрыть связи с иностранными государствами, источники финансирования и информацию о своей деятельности.

Однако штаты, прикрыв глаза на свой закон, мгновенно расчехлили старый ржавеющий бумеранг санкций. Ну как же? Закон об иноагентах подрывает основы демократии. В Тбилиси вызвали карманных глав МИД Исландии, Литвы, Эстонии, чтобы походить по улицам уже от лица мирового сообщества, а по факту поучаствовать в попытке свержения государственной власти в стране. И без разницы, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть в Израиле и Австралии, на рассмотрении подобные нормы в Евросоюзе.

Васо Капанадзе, политолог (Грузия):

"Эти самые неправительственные организации используются как средства, через которые и нагнетается ситуация, с помощью огромного финансирования Запада. Они как бы являются средствами, через которые проходят эти финансы для деструктивных политических партий, так называемых прозападных. Соответственно, потому такое сопротивление в отношении этого закона об иноагентах, потому что иноагенты, которых достаточно много в Грузии, не хотят, чтобы широкая общественность узнала о том, что ими на самом деле движется. А движет ими попытка осуществить здесь в той или иной форме государственный переворот".

И, конечно, стоит понимать, что дело тут не в декларации о доходах и не в том, что все СМИ и НКО пересчитают в специальном реестре. Дело в том, что послушная и подконтрольная Западу Грузия не бросила по указке своих людей в горнило войны и стала проводить свою политику.

Грузия выбрала путь суверенности. Сорвала маски с иноагентов, провела закон о запрете пропаганды ЛГБТ, воспротивилась западным ценностям. И мгновенно попала в прицел американского гегемона. Дана команда "фас" и понеслось.

26 октября на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Лидеры оппозиции и Саломе Зурабишвили отказываются признавать итоги выборов. Выводят на улицы горячие головы. В конце ноября под риторику санкций власти Грузии решают снять с повестки переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и отказаться от европейской финансовой помощи. И снова крики толпы.

На фоне массовых беспорядков 14 декабря 2024 года Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей "Грузинской мечтой", стал президентом Грузии. Главу государства впервые выбирали не граждане, а специальная коллегия из 300 человек. 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов. Кавелашвили был единственным кандидатом на этих выборах. Штрихом отметим стипендиатку фонда Киссинджера Саломе Зурабишвили, трудоустроенную в США и призывающую к санкциям против своей страны.