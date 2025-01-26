Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии 26.01.2025

Текущая политическая ситуация в Грузии вновь привлекает внимание из-за попыток переворота и споров вокруг закона об иноагентах. - Каковы причины массовых беспорядков в стране? - Насколько сильно влияние Запада на внутренние дела Грузии? - Какие последствия могут иметь новые законы для общества и экономики? Также обсудим экономические связи между Беларусью и Грузией. - Как белорусские товары завоевывают рынок Грузии? - Какие совместные проекты и культурные обмены укрепляют дружбу между нашими народами?