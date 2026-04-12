Почти 60 % американцев считают, что конфликт с Ираном идет по негативному для Вашингтона сценарию
Автор:Редакция news.by
Подавляющее большинство американцев испытывает беспокойство из-за конфликта США с Ираном.
Вот результаты опроса телеканала CBS: 68 % респондентов обеспокоены происходящим, еще 57 % заявляют о стрессе, а 54 % и вовсе испытывают злость. По мнению почти 60 % американцев, для США конфликт с Ираном идет по негативному для Вашингтона сценарию.
Кроме того, большая часть опрошенных считает, что у Трампа нет конкретного плана касательно конфликта. При этом они возмущены тем, что администрация Белого дома до сих пор не разъяснила свои цели.
Примечательно, что к угрозе Трампа уничтожить иранскую цивилизацию негативно отнеслась большая часть респондентов, многие оценили это заявление крайне отрицательно.