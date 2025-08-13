Подоляк: Украина готова обсуждать с Россией воздушное перемирие

Киев сделал предложение Москве, которое якобы может стать первым шагом к реальным переговорам. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова обсуждать с Россией воздушное перемирие.

Речь идет об отказе от ударов с воздуха, в частности беспилотников.

Впрочем, как заявили в МИД России, киевскому режиму веры нет. Украина не думает о мире и рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти.