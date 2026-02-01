3.75 BYN
Поклон из Брюсселя: как политика Трамп помогла Индии заключить кабальную сделку с отчаявшимся ЕС
Европейский Союз, в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в День Республики Индии - главный национальный праздник, символизирующий независимость от Британии, - подписал в Нью-Дели масштабное рамочное соглашение, которое уже называют "сопряжением двух гигантов". После почти двух десятилетий переговоров стороны нашли компромисс, но итоги этой сделки выглядят скорее как стратегическая победа Дели. В интерактивном подкасте "Волкова и Сыча" обсудили, как почему в выигрыше от соглашения ЕС и Индии оказался Дели.
Автомобили в обмен на мозги: ЕС и Индия обменялись своими главными активами
Основная экономическая цель ЕС - увеличить экспорт в Индию почти на 100 % к 2032 году. В нынешних политических реалиях 2032 год кажется следующей исторической эпохой, что заставляет задуматься: а будет ли к тому времени тот же Евросоюз?
Сейчас для Европы критически важен конкретный и осязаемый выигрыш: прорыв на один из самых закрытых авторынков мира. Соглашение дает зеленый свет для 250 тыс. европейских автомобилей, в основном премиум-класса, которые смогут попадать в Индию с символической пошлиной не выше 10 %, что, конечно, является глотком свежего воздуха для немецкого автопрома, давно бившегося над этими барьерами.
Но у этой медали есть и обратная, куда более спорная для европейцев сторона. В обмен на квоты для машин Брюссель открыл визовые коридоры для людей, подписав соглашение о мобильности. Фактически, ЕС легализовал масштабный "импорт мозгов", в первую очередь - легендарных индийских IT-специалистов.
Прогнозы о возможном переезде до миллиона айтишников в ближайшую пятилетку на фоне деиндустриализации и роста безработицы в Европе ставят болезненный вопрос: почему ЕС предпочитает тратить политический капитал на привлечение иностранной рабочей силы вместо инвестиций в переподготовку и создание рабочих мест для собственных граждан? Получается, что Брюссель спасает свое промышленное ядро, потенциально жертвуя социальной стабильностью внутри блока.
Геополитическое сальто ЕС: как Индия превратилась из "диктатуры" в стратегического партнера за два дня
Политический фон сделки - это отдельный спектакль, где принципы оказались сменными декорациями. Буквально накануне своего визита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поучала Индию, упрекая ее в "диктаторских замашках" и сомнительных закупках российских энергоресурсов.
Однако воздух Нью-Дели, судя по всему, обладает волшебными свойствами: уже на совместной пресс-конференции тон сменился на почтительный, а из риторического арсенала были извлечены формулировки о "стратегическом доверии" и "историческом партнерстве" в сфере безопасности и обороны.
Урсула фон дер Ляейн, председатель Еврокомиссии:
"Мы не только укрепляем нашу экономику, но и обеспечиваем безопасность наших граждан в мире, где ситуация с безопасностью становится все более нестабильной. Сегодня две крупнейшие в мире демократические страны с рыночной экономикой объявили о создании первого в истории партнерства в области безопасности и обороны. Это знаковое событие и платформа для сотрудничества, основанная на доверии по наиболее важным стратегическим вопросам. Тем самым мы поможем повысить устойчивость друг друга. Европа и Индия давно сотрудничают в сфере оборонной промышленности. Теперь мы будем еще больше укреплять это взаимодействие. Мы будем углублять сотрудничество в области безопасности на море. Например, проводить совместные военно-морские учения по борьбе с пиратством".
Столь виртуозный пируэт имеет простое прагматичное объяснение. Соглашение - это не просто экономический договор, а блестящая схема легализации: Европа, публично отвернувшаяся от российских энергоносителей, получает возможность покупать те же самые углеводороды, но с индийской "демократической" наклейкой. Индийские танкеры становятся желанными посредниками, превращая российские "токсичные" газ и нефть в приемлемый для европейской совести товар.
Экономический нокаут: по итогам сделки "в плюсе" остается Индия
Если отбросить дипломатическую риторику и взглянуть на голые цифры, баланс выгод этой сделки склоняется в сторону Нью-Дели куда заметнее, чем в сторону Брюсселя.
Так, нынешний товарооборот между Индией и всем блоком ЕС, состоящий из 27 стран, составляет 136 млрд долларов. Для контекста: это жалкие 2.5% от общего внешнеторгового оборота Европейского Союза. Как отмечают немецкие экономисты, даже успешная ратификация соглашения не создаст мгновенного экономического "чуда" для Европы - масштаб не тот.
При этом, ключевой мотив Индии - ее гигантский общий торговый дефицит в 268 млрд долларов. Премьер Нарендра Моди ведет жесткую игру, нацеленную на превращение страны из импортера в экспортную державу. Соглашение с ЕС - это не просто новый рынок, а стратегический трамплин для начала сокращения этого колоссального минуса.
В то время как Европа борется со стагнацией, экономика Индии демонстрирует пулемtтные темпы роста. Прогноз на 2026 год - почти 8 % роста ВВП. При размере экономики в 4 трлн долларов такой прирост - это не просто статистика, а колоссальный рывок, сравнимый с добавлением к мировой карте целой крупной страны. Это и есть настоящий "азиатский тигр" нового поколения, для которого соглашение с ЕС - лишь один из инструментов в стремительном восхождении.
Ирония судьбы: как Трамп создал новую ось Брюссель – Дели
Главным архитектором этого союза, как ни парадоксально, выступил не дипломат в Брюсселе или Нью-Дели, а Дональд Трамп в Вашингтоне. Его политика торговых войн и карательных пошлин (доходивших до 50 % на индийские товары) стала той самой "торпедой", которая заставила две гигантские, но уязвленные экономики - ЕС и Индию - искать спасения в объятиях друг друга.
"Безусловно, геополитическая ситуация этому способствует. У нас и раньше были крупные партнеры, но сейчас ситуация такова, что нам нужно налаживать партнерские отношения со странами, которые верят в свободную торговлю", - отметила верховный председатель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас, на деле признавая, что союз рожден не общими целями, а общим страхом, получилась классическая "дружба против".
В конечном счете, соглашение - это не победа европейской дипломатии, а жест отчаяния. Брюссель, чувствуя охлаждение в Вашингтоне, совершает почтительный поклон в сторону Дели в надежде обрести нового "старшего партнера". Индия же, с холодным расчетом игрока, который знает себе цену, принимает эту дань.
Она получает не просто доступ к рынкам и технологиям, а что-то более важное - легитимацию в качестве нового центра силы. Таким образом, "сопряжение двух гигантов" может войти в историю не как триумф европейской интеграции, а как момент, когда глобальная инициатива начала необратимо смещаться на Восток, а Вашингтон, сам того не желая, расчистил для этого дорогу.
Фото: Euronews