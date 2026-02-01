Поклон из Брюсселя: как политика Трамп помогла Индии заключить кабальную сделку с отчаявшимся ЕС

Европейский Союз, в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в День Республики Индии - главный национальный праздник, символизирующий независимость от Британии, - подписал в Нью-Дели масштабное рамочное соглашение, которое уже называют "сопряжением двух гигантов". После почти двух десятилетий переговоров стороны нашли компромисс, но итоги этой сделки выглядят скорее как стратегическая победа Дели. В интерактивном подкасте "Волкова и Сыча" обсудили, как почему в выигрыше от соглашения ЕС и Индии оказался Дели.

Автомобили в обмен на мозги: ЕС и Индия обменялись своими главными активами

Основная экономическая цель ЕС - увеличить экспорт в Индию почти на 100 % к 2032 году. В нынешних политических реалиях 2032 год кажется следующей исторической эпохой, что заставляет задуматься: а будет ли к тому времени тот же Евросоюз?

Сейчас для Европы критически важен конкретный и осязаемый выигрыш: прорыв на один из самых закрытых авторынков мира. Соглашение дает зеленый свет для 250 тыс. европейских автомобилей, в основном премиум-класса, которые смогут попадать в Индию с символической пошлиной не выше 10 %, что, конечно, является глотком свежего воздуха для немецкого автопрома, давно бившегося над этими барьерами.

Но у этой медали есть и обратная, куда более спорная для европейцев сторона. В обмен на квоты для машин Брюссель открыл визовые коридоры для людей, подписав соглашение о мобильности. Фактически, ЕС легализовал масштабный "импорт мозгов", в первую очередь - легендарных индийских IT-специалистов.

представители Индии и ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b430c7ab-6d7e-465d-b7b1-a9b12ca93c21/conversions/8330b019-eaf0-4d8a-9b22-53b48c39ef22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b430c7ab-6d7e-465d-b7b1-a9b12ca93c21/conversions/8330b019-eaf0-4d8a-9b22-53b48c39ef22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b430c7ab-6d7e-465d-b7b1-a9b12ca93c21/conversions/8330b019-eaf0-4d8a-9b22-53b48c39ef22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b430c7ab-6d7e-465d-b7b1-a9b12ca93c21/conversions/8330b019-eaf0-4d8a-9b22-53b48c39ef22-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прогнозы о возможном переезде до миллиона айтишников в ближайшую пятилетку на фоне деиндустриализации и роста безработицы в Европе ставят болезненный вопрос: почему ЕС предпочитает тратить политический капитал на привлечение иностранной рабочей силы вместо инвестиций в переподготовку и создание рабочих мест для собственных граждан? Получается, что Брюссель спасает свое промышленное ядро, потенциально жертвуя социальной стабильностью внутри блока.

Геополитическое сальто ЕС: как Индия превратилась из "диктатуры" в стратегического партнера за два дня

Политический фон сделки - это отдельный спектакль, где принципы оказались сменными декорациями. Буквально накануне своего визита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поучала Индию, упрекая ее в "диктаторских замашках" и сомнительных закупках российских энергоресурсов.

Однако воздух Нью-Дели, судя по всему, обладает волшебными свойствами: уже на совместной пресс-конференции тон сменился на почтительный, а из риторического арсенала были извлечены формулировки о "стратегическом доверии" и "историческом партнерстве" в сфере безопасности и обороны.

Урсула фон дер Ляейн, председатель Еврокомиссии:

"Мы не только укрепляем нашу экономику, но и обеспечиваем безопасность наших граждан в мире, где ситуация с безопасностью становится все более нестабильной. Сегодня две крупнейшие в мире демократические страны с рыночной экономикой объявили о создании первого в истории партнерства в области безопасности и обороны. Это знаковое событие и платформа для сотрудничества, основанная на доверии по наиболее важным стратегическим вопросам. Тем самым мы поможем повысить устойчивость друг друга. Европа и Индия давно сотрудничают в сфере оборонной промышленности. Теперь мы будем еще больше укреплять это взаимодействие. Мы будем углублять сотрудничество в области безопасности на море. Например, проводить совместные военно-морские учения по борьбе с пиратством".

Урсула фон дер Ляейн, председатель Еврокомиссии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55c4fe75-ff7d-489d-b3ce-436bd7152528/conversions/df48f306-6ae5-4b84-9091-52bcf33d2455-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55c4fe75-ff7d-489d-b3ce-436bd7152528/conversions/df48f306-6ae5-4b84-9091-52bcf33d2455-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55c4fe75-ff7d-489d-b3ce-436bd7152528/conversions/df48f306-6ae5-4b84-9091-52bcf33d2455-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55c4fe75-ff7d-489d-b3ce-436bd7152528/conversions/df48f306-6ae5-4b84-9091-52bcf33d2455-xl-___webp_1920.webp 1920w

Столь виртуозный пируэт имеет простое прагматичное объяснение. Соглашение - это не просто экономический договор, а блестящая схема легализации: Европа, публично отвернувшаяся от российских энергоносителей, получает возможность покупать те же самые углеводороды, но с индийской "демократической" наклейкой. Индийские танкеры становятся желанными посредниками, превращая российские "токсичные" газ и нефть в приемлемый для европейской совести товар.

Экономический нокаут: по итогам сделки "в плюсе" остается Индия

Если отбросить дипломатическую риторику и взглянуть на голые цифры, баланс выгод этой сделки склоняется в сторону Нью-Дели куда заметнее, чем в сторону Брюсселя.

Так, нынешний товарооборот между Индией и всем блоком ЕС, состоящий из 27 стран, составляет 136 млрд долларов. Для контекста: это жалкие 2.5% от общего внешнеторгового оборота Европейского Союза. Как отмечают немецкие экономисты, даже успешная ратификация соглашения не создаст мгновенного экономического "чуда" для Европы - масштаб не тот.

При этом, ключевой мотив Индии - ее гигантский общий торговый дефицит в 268 млрд долларов. Премьер Нарендра Моди ведет жесткую игру, нацеленную на превращение страны из импортера в экспортную державу. Соглашение с ЕС - это не просто новый рынок, а стратегический трамплин для начала сокращения этого колоссального минуса.

Товарооборот Индии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc015052-3f2e-4d71-b694-b27bfeb9e59f/conversions/ea2719f6-59b8-48d9-9e93-b94fbfd11ce0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc015052-3f2e-4d71-b694-b27bfeb9e59f/conversions/ea2719f6-59b8-48d9-9e93-b94fbfd11ce0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc015052-3f2e-4d71-b694-b27bfeb9e59f/conversions/ea2719f6-59b8-48d9-9e93-b94fbfd11ce0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc015052-3f2e-4d71-b694-b27bfeb9e59f/conversions/ea2719f6-59b8-48d9-9e93-b94fbfd11ce0-xl-___webp_1920.webp 1920w Товарооборот Индии

В то время как Европа борется со стагнацией, экономика Индии демонстрирует пулемtтные темпы роста. Прогноз на 2026 год - почти 8 % роста ВВП. При размере экономики в 4 трлн долларов такой прирост - это не просто статистика, а колоссальный рывок, сравнимый с добавлением к мировой карте целой крупной страны. Это и есть настоящий "азиатский тигр" нового поколения, для которого соглашение с ЕС - лишь один из инструментов в стремительном восхождении.

Ирония судьбы: как Трамп создал новую ось Брюссель – Дели

Главным архитектором этого союза, как ни парадоксально, выступил не дипломат в Брюсселе или Нью-Дели, а Дональд Трамп в Вашингтоне. Его политика торговых войн и карательных пошлин (доходивших до 50 % на индийские товары) стала той самой "торпедой", которая заставила две гигантские, но уязвленные экономики - ЕС и Индию - искать спасения в объятиях друг друга.

"Безусловно, геополитическая ситуация этому способствует. У нас и раньше были крупные партнеры, но сейчас ситуация такова, что нам нужно налаживать партнерские отношения со странами, которые верят в свободную торговлю", - отметила верховный председатель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас, на деле признавая, что союз рожден не общими целями, а общим страхом, получилась классическая "дружба против".

Кая Каллас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c8d25d3-2133-432d-b72a-447f22304ef9/conversions/e97b2922-7cbd-4f1f-acbd-e52743636c53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c8d25d3-2133-432d-b72a-447f22304ef9/conversions/e97b2922-7cbd-4f1f-acbd-e52743636c53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c8d25d3-2133-432d-b72a-447f22304ef9/conversions/e97b2922-7cbd-4f1f-acbd-e52743636c53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c8d25d3-2133-432d-b72a-447f22304ef9/conversions/e97b2922-7cbd-4f1f-acbd-e52743636c53-xl-___webp_1920.webp 1920w

В конечном счете, соглашение - это не победа европейской дипломатии, а жест отчаяния. Брюссель, чувствуя охлаждение в Вашингтоне, совершает почтительный поклон в сторону Дели в надежде обрести нового "старшего партнера". Индия же, с холодным расчетом игрока, который знает себе цену, принимает эту дань.

Она получает не просто доступ к рынкам и технологиям, а что-то более важное - легитимацию в качестве нового центра силы. Таким образом, "сопряжение двух гигантов" может войти в историю не как триумф европейской интеграции, а как момент, когда глобальная инициатива начала необратимо смещаться на Восток, а Вашингтон, сам того не желая, расчистил для этого дорогу.