Издание Politico сообщает о все более ожесточенном противостоянии между Европарламентом и главой Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен заявила на днях, что ЕС больше не может оставаться хранителем традиционного миропорядка. Депутаты истолковали это как желание руководства Евросоюза отказаться от верности принципам международного права.

От Ляйен требуют немедленно отмежеваться от этой позиции и грозят в противном случае парламентскими слушаниями.

Глава Еврокомиссии сообщила в ответ, что ЕС уже потерял из-за скачков нефтяных цен как минимум 3 млрд евро. Это, по ее мнению, требует от Брюсселя мобилизации и оперативного реагирования на внешние вызовы. Что, в свою очередь, предполагает отказ от консенсуса в принятии общеевропейских решений.