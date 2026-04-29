3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Politico: Европа теряет 500 млн евро в сутки из-за конфликта с Ираном
Автор:Редакция news.by
Европейская экономика в целом столкнулась с серьезными убытками: Европа теряет полмиллиарда евро в сутки из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии.
Несмотря на пугающие цифры ущерба, риторика Брюсселя остается прежней. Единственным выводом фон дер Ляйен стала необходимость ускорять "озеленение" энергетической политики ЕС. Но в краткосрочной перспективе отказ от ископаемого топлива невозможен.