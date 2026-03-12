Politico: Из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина рискует недополучить боеприпасы

Из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина рискует недополучить боеприпасы, в которых отчаянно нуждается. Такой прогноз дает издание Politico.

Ожидается, что США в ближайшее время будут уделять приоритетное внимание конфликту на Ближнем Востоке и национальным потребностям, а не нуждам Киева. Война с Ираном поглощает дорогостоящие зенитные боеприпасы, а для пополнения складов требуются месяцы. Так что будущие поставки Киеву остаются под вопросом.