Politico: Из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина рискует недополучить боеприпасы
Из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина рискует недополучить боеприпасы, в которых отчаянно нуждается. Такой прогноз дает издание Politico.
Ожидается, что США в ближайшее время будут уделять приоритетное внимание конфликту на Ближнем Востоке и национальным потребностям, а не нуждам Киева. Война с Ираном поглощает дорогостоящие зенитные боеприпасы, а для пополнения складов требуются месяцы. Так что будущие поставки Киеву остаются под вопросом.
Кроме того, отмечает издание, из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на некоторые системы вооружений увеличились вдвое. По данным Bloomberg, за 11 дней войны против Ирана США и страны Ближнего Востока израсходовали более тысячи ЗРК Patriot, что в полтора раза больше, чем Украина получила за 4 года.