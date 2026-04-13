Politico: Мадьяр выступает против поставок оружия Украине

Издание Politico анализирует результаты парламентских выборов в Венгрии и предсказывает: радикальных перемен ждать не стоит. Будущий премьер Петер Мадьяр, который сменит Орбана, также всецело против бесконтрольного и бесконечного вооружения. Не поддерживает он и дальнейшего финансирования войны.



Кроме того, Мадьяр не сторонник вступления Украины в ЕС: он собирается затягивать этот процесс, чтобы помешать его реализации. Наконец, на первом митинге после своей победы Мадьяр призвал начать переговоры с Путиным. Перемен в политике Венгрии ждать следует, но они будут больше косметическими, нежели стратегическими. С Мадьяром Брюсселю тоже придется очень нелегко.