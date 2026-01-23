Politico: США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на поддержку Украины

Politico раскрыло детали "плана процветания" для Киева. Для этого Евросоюз и США намерены привлечь 800 млрд долларов после прекращения огня.

По данным издания, в течение следующих 10 лет ЕС, Вашингтон, а также Всемирный банк и МВФ обязались потратить по меньшей мере 500 млрд частного и государственного капитала. Также в документе указывается, что неопределенная сумма будет выплачена из инвестиционного фонда для реконструкции Украины.