Politico: США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на поддержку Украины
Автор:Редакция news.by
Politico раскрыло детали "плана процветания" для Киева. Для этого Евросоюз и США намерены привлечь 800 млрд долларов после прекращения огня.
По данным издания, в течение следующих 10 лет ЕС, Вашингтон, а также Всемирный банк и МВФ обязались потратить по меньшей мере 500 млрд частного и государственного капитала. Также в документе указывается, что неопределенная сумма будет выплачена из инвестиционного фонда для реконструкции Украины.
Венгрия не позволит финансировать Украину через механизмы ЕС и за счет своих налогоплательщиков. Об этом заявил премьер Виктор Орбан, подчеркнув, что страна выступает за правительство, которое ставит интересы собственных граждан на первое место.