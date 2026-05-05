Politico: Трамп лишает Европу ракет для "cдерживания России"

Решение администрации США не размещать крылатые ракеты на территории Германии создает серьезную угрозу и брешь в системе сдерживания России со стороны НАТО. Об этом, как сообщает Politico, заявил высокопоставленный член немецкого парламента от Социал-демократической партии Метин Хакверди.

По его словам, у Германии и у Европы в целом на данный момент нет альтернативы американским ракетам. Все собственные проекты в этой сфере могут быть реализованы лишь к 2030-м годам.

В то же время лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" назвала отмену размещения американских ракет лучшей новостью для безопасности страны. Она выразила ужас при мысли о том, что президент Трамп мог бы контролировать ракетный комплекс, способный решать вопросы войны и мира в Германии.