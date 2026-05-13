Politico: Трамп в Пекине будет в роли "просящего об одолжениях"

Как сообщает газета Politico, Трамп в Пекине будет в непривычной для себя роли "просящего об одолжениях". Американского президента сопровождают госсекретарь Марко Рубио и большая делегация бизнесменов. Ожидается обсуждение ключевых проблем глобальной повестки.

По словам Трампа, Вашингтон не рассчитывает на помощь Пекина в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, однако тема Ирана станет одной из ключевых на встрече. Параллельно лидеры обсудят крайне острый вопрос Тайваня. Накануне визита Трамп подтвердил, что намерен поднять тему поставок американского оружия на остров, несмотря на категорические возражения китайской стороны.