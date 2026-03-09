3.72 BYN
Politico: Урсулу фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий
Автор:Редакция news.by
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий. На фоне ситуации на Ближнем Востоке глава Еврокомиссии вновь столкнулась с резкой критикой в свой адрес, сообщает Politico.
В материале отмечается, что правительства стран Европы возмущены тем, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль главного дипломата ЕС. В первые дни кризиса она выражала поддержку смене режима в Тегеране и провела более десятка переговоров с лидерами стран Персидского залива.
Критики отметили, что такие действия выходят за пределы консенсуса между странами ЕС. Журналисты уточняют, что отсутствие единой позиции среди стран ЕС по таким вопросам, как поддержка Ирана и расширение организации, вызывает обеспокоенность.