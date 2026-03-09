Politico: Урсулу фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий. На фоне ситуации на Ближнем Востоке глава Еврокомиссии вновь столкнулась с резкой критикой в свой адрес, сообщает Politico.

В материале отмечается, что правительства стран Европы возмущены тем, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль главного дипломата ЕС. В первые дни кризиса она выражала поддержку смене режима в Тегеране и провела более десятка переговоров с лидерами стран Персидского залива.