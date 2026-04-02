Politico: в Европе назвали блок НАТО парализованным
Работа НАТО парализована. И это не шутка, Североатлантический альянс не может проводить заседания, пишет издание Politico.
"Совершенно очевидно, что НАТО уже разваливается", - приводятся слова представителя Евросоюза. Крайним, т. е. виноватым европейские анонимные источники называют Дональда Трампа.
Ранее издание The i Paper сообщило, что британские спецслужбы прекратили обмен разведданными с США. В Лондоне подчеркивают, что "больше не могут доверять" Вашингтону.
Европейские члены НАТО уже начали принимать меры предосторожности на фоне заявлений Трампа о готовности покинуть блок. В альянсе в целом царят "мрачные настроения".
The New York Times добавляет масла в огонь: в альянсе нарастает кризис доверия к статье 5, той самой, где написано: "Нападение на одного - нападение на всех". Европейцы опасаются, что Трамп эту статью, скорее всего, просто проигнорирует, если дело дойдет до ее применения.
Эта паника уже выплеснулась в публичную плоскость. Дональд Туск из Варшавы назвал ситуацию "крахом и системным кризисом западных институтов". И добавил, что "все это выглядит как план мечты Путина". Анекдотично, что когда Европа своими руками разваливает НАТО, снова виноват Путин.
Публикация не осталась без внимания спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева. "Запаниковавший Туск", - лаконично ответил он.