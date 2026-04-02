Politico: в Европе назвали блок НАТО парализованным

Работа НАТО парализована. И это не шутка, Североатлантический альянс не может проводить заседания, пишет издание Politico.

"Совершенно очевидно, что НАТО уже разваливается", - приводятся слова представителя Евросоюза. Крайним, т. е. виноватым европейские анонимные источники называют Дональда Трампа.

Ранее издание The i Paper сообщило, что британские спецслужбы прекратили обмен разведданными с США. В Лондоне подчеркивают, что "больше не могут доверять" Вашингтону.

Европейские члены НАТО уже начали принимать меры предосторожности на фоне заявлений Трампа о готовности покинуть блок. В альянсе в целом царят "мрачные настроения".

The New York Times добавляет масла в огонь: в альянсе нарастает кризис доверия к статье 5, той самой, где написано: "Нападение на одного - нападение на всех". Европейцы опасаются, что Трамп эту статью, скорее всего, просто проигнорирует, если дело дойдет до ее применения.

Эта паника уже выплеснулась в публичную плоскость. Дональд Туск из Варшавы назвал ситуацию "крахом и системным кризисом западных институтов". И добавил, что "все это выглядит как план мечты Путина". Анекдотично, что когда Европа своими руками разваливает НАТО, снова виноват Путин.