Politico: задержания в Бельгии погрузят ЕС в самый крупный кризис за десятилетия

Проклятье Зеленского настигло Европу. Большой антикоррупционный трек вышел за пределы Украины. Теперь под ударом оказалась и евродипломатия, которую уличили в получении взяток.

По данным Politico, задержания в Бельгии погрузят Евросоюз в самый крупный кризис за десятилетия.

Заявление Европейской прокуратуры о задержании во вторник бывшего командира ЕС по иностранным делам и высокопоставленного дипломата, ныне работающего в подчинении фон дер Ляйен, было остро воспринято ее критиками. Они призвали к четвертому вотуму недоверия самой главе Комиссии.