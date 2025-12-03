3.74 BYN
Politico: задержания в Бельгии погрузят ЕС в самый крупный кризис за десятилетия
Автор:Редакция news.by
Проклятье Зеленского настигло Европу. Большой антикоррупционный трек вышел за пределы Украины. Теперь под ударом оказалась и евродипломатия, которую уличили в получении взяток.
По данным Politico, задержания в Бельгии погрузят Евросоюз в самый крупный кризис за десятилетия.
Заявление Европейской прокуратуры о задержании во вторник бывшего командира ЕС по иностранным делам и высокопоставленного дипломата, ныне работающего в подчинении фон дер Ляйен, было остро воспринято ее критиками. Они призвали к четвертому вотуму недоверия самой главе Комиссии.