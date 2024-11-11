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В мире
Политолог из Молдовы ситуацию с выборами в Румынии назвал государственным переворотом
4 часа назад
Тренды
Румыния
Президент
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Госнаград удостоены 39 представителей различных сфер деятельности
6 часов назад
Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 66 молодым ученым
7 часов назад
Лукашенко одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ
8 часов назад
Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
10.12.2024
18:25
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МИД вручил официальную ноту Польше из-за попытки вербовки белорусского дипломата в Молдове
9 часов назад
Гайдукевич подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в Президенты Беларуси
14 часов назад
В ЦИК приняли документы Александра Хижняка для регистрации его кандидатом в Президенты Беларуси
15 часов назад
МИД: посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске и продолжает свою работу
10.12.2024
15:01
Мнение: ОДКБ должна стать новой опорой евразийской безопасности
09.12.2024
16:49
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4 часа назад
Размещение "Орешника" непосредственно влияет на обеспечение безопасности Беларуси - Маркевич
4 часа назад
Наш выбор - каким решением белорусов был недоволен Запад и почему Лукашенко был неудобной фигурой
4 часа назад
В Минске открылась резиденция главного Деда Мороза. Сказочные апартаменты принимают первых гостей
7 часов назад
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В Москве пройдет заседание глав правительств СНГ и ЕАЭС
4 часа назад
Почему вопреки санкциям белорусская экономика на траектории роста
5 часов назад
"Лига экспорта" в Минске. Расскажем, чем форум интересен белорусским экспортерам
10.12.2024
13:52
Узнали, когда в Рязанской области откроют мультибрендовый центр белорусской техники
10.12.2024
12:41
В мире растет количество миллиардеров
10.12.2024
12:29
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Госдолг США впервые превысил 35 трлн долларов - кому они должны
3 часа назад
Конгресс США официально признал правоту Лукашенко
3 часа назад
При Трампе произойдет массовое рассекречивание данных?
3 часа назад
Зеленский из военного преступника может стать расхитителем международных бюджетов - Жестовская
3 часа назад
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17:24
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