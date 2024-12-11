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Тренды | Выборы в Румынии | Трамп угрожает БРИКС | Будущее Сирии и Ближнего Востока

11.12.2024

Президентские выборы в Румынии, запланированные на весну 2025 года, могут быть полностью срежиссированными. Таким мнением в программе "Тренды" поделился политолог из Молдовы Александр Корененко. Смотрите в новом выпуске: 🔹"Орешник" - мощнейшее средство противодействия армии Запада будет у Беларуси. 🔹 Какое будущее у Сирии и Ближнего Востока? 🔹 Почему Франция осталась без правительства, а власти Грузии выбирают "путь Лукашенко" вместо "пути Януковича"? 🔹 Трамп угрожает БРИКС, а его команда - громкими разоблачениями против спецслужб США. Смотрите "Тренды".

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Тренды | Выборы в Румынии | Трамп угрожает БРИКС | Будущее Сирии и Ближнего Востока