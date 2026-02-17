Если между Ираном и США еще можно надеяться на какие-то сдвиги, то прорыва в переговорном процессе по Украине ожидать не стоит, ведь Киев не готов договариваться. Для него диалог - это лишь попытка выиграть время.

"Надежд на прогресс и в этот раз мало. Можно сказать, что даже, наверное, меньше, поскольку произошли события, явно не способствующие договоренностям, в частности, вопиющий террористический акт против генерала Алексеева. В целом позиция Киева ничем за последний год не изменилась, то есть это разговоры ради разговоров, попытки давить на Россию, неадекватные, не обусловленные ситуацией на фронте. По всей видимости, Киев продолжает линию "забалтывания" переговорного процесса в надежде не только заболтать, но и пересидеть Трампа, у которого осенью выборы в конгрессе в Соединенных Штатах. На них вполне вероятен реванш Демократической партии, которая уже максимально поддерживает режим Зеленского. Соответственно, это нужно не только с точки зрения поддержки в войне, но и с точки зрения политических гарантий самому Зеленскому".