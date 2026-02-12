Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Полиция Бельгии провела обыски в зданиях ЕК по делу о продаже недвижимости

Полиция Бельгии провела серию обысков в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе, сообщает Financial Times.

Операция прошла в рамках расследования предполагаемых нарушений, совершенных во время продаж недвижимости ЕС в 2024 году. Речь идет о сделке, в ходе которой 23 здания были реализованы бельгийскому суверенному фонду SFPIM. Сумма сделки составила 900 млн евро. Тогда в ЕК заявляли, что продажа была проведена в соответствии с финансовыми положениями ЕС.

В европейской прокуратуре от комментариев отказались, сославшись на интересы следствия и тайну предварительного расследования.

