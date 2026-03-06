Полиция Флориды арестовала 10-летнего преступника

Полиция Флориды задержала 10-летнего школьника. Он был арестован за угрозы в адрес своих одноклассников.

Юный Мика Суинни написал маркером на доске, что собирается принести в школу пистолет. Он также составил список потенциальных жертв, в который включил троих одноклассников.

Теперь Суинни находится под стражей по обвинению в совершении тяжкого преступления - в угрозах убийством. Юный преступник заявил полицейским, что не собирался совершать ничего плохого.