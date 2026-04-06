Полиция Гонконга теперь может требовать пароли от смартфонов и соцсетей
Автор:Редакция news.by
Все большее количество аэропортов планеты усиливает контроль за туристами и транзитными пассажирами.
В Гонконге установлена законом обязанность иностранца по первому требованию полицейского предоставлять пароли к своему компьютеру, смартфону и соцсетям. Отказ может привести к штрафу в 12 тысяч долларов и году тюремного заключения.
Чуть ранее подобная норма начала действовать в аэропортах Сингапура, Новой Зеландии, Великобритании, США, Канады и Австралии.