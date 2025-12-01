Полиция в Греции жестко разогнала протестующих фермеров

Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, после того как аграрии попытались сдвинуть с дороги автозак, перекрывавший движение колонне тракторов. Пострадали 2 человека, еще трое задержаны, есть раненые и среди правоохранителей.