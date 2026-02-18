Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Полный провал: истребители НАТО не взлетели в небо из-за мороза

Воздушная техника НАТО провалила учения альянса на Балтике из-за температуры в минус пять градусов. В рамках учений подняться в воздух смог лишь турецкий беспилотник "Байрактар", став единственным воздушным судном альянса, способным летать в сложных погодных условиях.


Акватория Балтийского моря со стороны Германии превратилась в арену масштабных маневров НАТО еще в начале января. В них задействовано порядка 10 тысяч военнослужащих из 11 стран альянса. Главная цель операции - проверить, насколько эффективно страны НАТО могут координировать свои действия в случае кризисных ситуаций.

