Полномочия председателя Африканского союза на 2025 год были переданы президенту Анголы

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Президент Анголы Жоау Лоуренсу стал председателем Африканского союза на 2025 год. Полномочия были переданы в рамках 38-го саммита Африканского союза, который прошел в Эфиопии. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на TV BRICS.

Отмечается, что на саммите собрались главы государств и правительств участников объединения, а также руководители международных организаций.

На встрече был рассмотрен ряд региональных и международных вопросов, включая социально-экономическое развитие, институциональные реформы Африканского союза и растущую роль Африки на мировой арене.

На мероприятии выступил в том числе Генсек ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что Африка обладает огромным потенциалом в области возобновляемых ресурсов, а Африканская континентальная зона свободной торговли является важным катализатором экономического развития континента.