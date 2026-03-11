Очередной недружественный шаг со стороны наших соседей. Польша начинает строительство нового заграждения на границе с Беларусью. О планах заявили еще в ноябре, но строительство пришлось отложить из-за слишком холодной зимы. Так работы по возведению забора стартуют в ближайшие дни.



Военнослужащие инженерных подразделений, которые отвечают за строительство, уже посетили участок на границе. Новый забор будет представлять собой 4-метровое сетчатое ограждение, установленное на столбах и усиленное стяжками. Наверху 2 катушки колючей проволоки, за которыми последуют еще 2 катушки за ограждением.