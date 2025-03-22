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Польша намерена начать производство противопехотных мин
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4.22025-03-22T06:43:13.000000Z00
Варшава, только объявив о желании выйти из Оттавской конвенции, заявила о намерении начать производство противопехотных мин.
На претензии по поводу немирных планов Польша ответила главе Международной кампании за запрещение данного типа вооружений про нежелание использовать мины, однако она сделает это в случае необходимости.
Как отметили в глобальной коалиции НПО, начать производство вооружений у Варшавы быстро не удастся.