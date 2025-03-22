Польша намерена начать производство противопехотных мин

Варшава, только объявив о желании выйти из Оттавской конвенции, заявила о намерении начать производство противопехотных мин.

На претензии по поводу немирных планов Польша ответила главе Международной кампании за запрещение данного типа вооружений про нежелание использовать мины, однако она сделает это в случае необходимости.