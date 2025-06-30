Польша планирует возобновить погранконтроль на границе с Литвой из-за мигрантов. По мнению премьер-министра польского режима Дональда Туска, эта балтийская республика используется для транзита нелегалами из Беларуси.

Здесь, конечно, хотелось бы напомнить Туску о громком визовом скандале, который разгорелся в Паньстве в 2023 году. Тогда вскрылось, что сотрудники МИД годами продавали мигрантам визы, причем, стоимость доходила до 5 тыс. евро за штуку. Наживалась на этом целая группа коррупционеров. А параллельно польский режим тогда устроил показательный жесткий прессинг мигрантов на границе с Беларусью.