Польша не предоставляла воздушное пространство для действий против России

Вооруженные силы Польши официально открестились от использования своего воздушного пространства для операций против России.

Начальник оперативного командования польских Вооруженных сил генерал Мачей Клиш назвал сообщения о применении территории страны для военных действий против Москвы "дезинформацией".

При этом в Варшаве особо отметили: в восточных приграничных районах и вовсе действуют временные ограничения на воздушное движение.

