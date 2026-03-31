Польша не предоставляла воздушное пространство для действий против России
Автор:Редакция news.by
Вооруженные силы Польши официально открестились от использования своего воздушного пространства для операций против России.
Начальник оперативного командования польских Вооруженных сил генерал Мачей Клиш назвал сообщения о применении территории страны для военных действий против Москвы "дезинформацией".
При этом в Варшаве особо отметили: в восточных приграничных районах и вовсе действуют временные ограничения на воздушное движение.