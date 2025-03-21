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Польша объявила, что хочет начать производство противопехотных мин
Польша хочет начать производство противопехотных мин. Об этом заявила глава Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL) Тамар Габельник, сообщает РИА Новости.
18 марта министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение.
"В ходе наших обсуждений с этими странами нас заверили, что они не планируют применять противопехотные мины, но хотят иметь право и возможность сделать это в случае необходимости. Польша объявила, что хочет начать производство противопехотных мин, но между этим объявлением и началом их производства пройдет много времени", - сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных журналистов в ООН в Женеве (ACANU).
Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.