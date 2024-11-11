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Польша помогает Украине потому, что считает часть ее земель своими

Дружба крепкая, но ломается. Rzecspospolita сообщает, что у украинцев стремительно ухудшается отношение к полякам.

Если в 2022-м хорошо и очень хорошо относились к гражданам Польши 83 % опрошенных украинцев, то в 2024 году - всего 41 %. Еще 53 % в этом году заявили, что относятся к полякам нейтрально.

При ответе на вопрос, почему Польша помогает Украине, в 2022-м 6 % выбрали вариант: "потому что считает часть земель своими". В этом году таких уже 20 %.

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