3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Макрон и польское руководство договорились о совместных учениях по ядерному сдерживанию
Автор:Редакция news.by
Президент Макрон находится в Польше с визитом. В ходе этой поездки он обсуждает с официальной Варшавой политику совместного польско-французского военного сдерживания.
В частности, две страны предполагают проведение учений - в ходе этих маневров Варшава будет задействована в мероприятиях по обеспечению указанного ядерного сдерживания.
Очевидно, визит Макрона продолжает реализацию политики привлечения европейских государств под защиту французского le parapluie nucléaire. Польша, по всем приметам, уже заняла место в очереди, чтобы нырнуть под пресловутый ядерный зонтик первой.