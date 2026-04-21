Макрон и польское руководство договорились о совместных учениях по ядерному сдерживанию

Президент Макрон находится в Польше с визитом. В ходе этой поездки он обсуждает с официальной Варшавой политику совместного польско-французского военного сдерживания.

В частности, две страны предполагают проведение учений - в ходе этих маневров Варшава будет задействована в мероприятиях по обеспечению указанного ядерного сдерживания.