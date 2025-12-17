Польша сворачивает помощь украинским беженцам

Согласно документу, украинцы смогут и дальше получать неотложную медпомощь, но если им понадобятся другие медуслуги, им придется работать и платить соответствующие взносы, как это делают другие резиденты. То же самое касается и польской программы "800+", по которой ежемесячно выделяется около 220 долларов на каждого ребенка до 18 лет. Теперь родителям нужно будет иметь официальную работу, чтобы получать эту помощь.