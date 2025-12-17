3.68 BYN
Польша сворачивает помощь украинским беженцам
Польша отменяет особый статус украинцев - теперь их приравняют к прочим иностранцам. Правительство подготовило соответствующий законопроект, который вступит в силу в марте 2026 года.
Согласно документу, украинцы смогут и дальше получать неотложную медпомощь, но если им понадобятся другие медуслуги, им придется работать и платить соответствующие взносы, как это делают другие резиденты. То же самое касается и польской программы "800+", по которой ежемесячно выделяется около 220 долларов на каждого ребенка до 18 лет. Теперь родителям нужно будет иметь официальную работу, чтобы получать эту помощь.
Подобные ограничения уже ввела Германия. Там отменили пособия для тех, кто прибыл в страну после 1 апреля 2025 года, а всех новоприбывших украинцев приравняли к мигрантам из других стран.