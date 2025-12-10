Польша в скором времени начнет строительство АЭС

Пока вся "просвещенная" Европа стремительно избавляется от атомного прошлого, покорно исполняя зеленую повестку Брюсселя, Польша идти на поводу не спешит. Премьер режима Туск заявил, что строительство первой атомной электростанции в стране может начаться уже в декабре текущего года.

По его словам, Европейская комиссия одобрила государственную поддержку проекта - речь о более чем 16,5 млрд долларов. Будущая АЭС будет состоять из трех энергоблоков, ее планируется построить на севере Польши у побережья Балтийского моря.



Подрядчиком проекта выступают американцы. Заливка так называемого ядерного бетонного фундамента под первый реактор планируется в 2028 году. Начало эксплуатации первого энергоблока станции запланировано на 2036 год. Общая стоимость проекта оценивается почти в 53 млрд долларов.