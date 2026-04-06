3.72 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Польша выплатит штраф в размере 1,3 млрд евро за отказ от выкупа вакцин Pfizer
Суд первой инстанции в Брюсселе обязал Польшу выполнить контракт, заключенный в рамках закупки ЕС вакцин Pfizer против COVID-19, и выплатить примерно 5,6 млрд злотых штрафа за отказ от части контрактных доз, сообщает БЕЛТА.
Дело касается соглашения, заключенного 20 мая 2021 года Еврокомиссией с биофармацевтической компанией Pfizer от имени государств - членов ЕС. Документ предусматривал обязанность каждого государства закупать определенное количество вакцин в соответствии с заранее установленным распределением. В сентябре 2023 года Pfizer подала в суд на Польшу после того, как правительство этой страны отказалось собрать все контрактные дозы и заплатить согласованную цену.
Суд в Брюсселе установил, что Польша не продемонстрировала оснований для изменения своих обязательств перед Pfizer. Как следствие, Польшу обязали отозвать оставшиеся вакцины и выплатить около 5,6 млрд злотых (1,3 млрд евро).