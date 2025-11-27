Польские военные открыто критикуют стартовавшую операцию "Горизонт", сообщают местные СМИ. Армия считает ее бессмысленной и отвлекающей от реальной подготовки.

26 ноября о старте операции объявили в Минобороны. Ее цель - противодействие актам диверсии и защита критической инфраструктуры. Решение вызывает особое раздражение у офицеров с многолетним опытом службы: вместо учений и отработки боевых задач они вынуждены бессмысленно охранять железные дороги.

Дополнительное недовольство вызывает передача армии полицейских полномочий. Право обыскивать граждан военные называют абсурдом.