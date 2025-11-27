3.71 BYN
Польские военные раскритиковали операцию "Горизонт"
Польские военные открыто критикуют стартовавшую операцию "Горизонт", сообщают местные СМИ. Армия считает ее бессмысленной и отвлекающей от реальной подготовки.
26 ноября о старте операции объявили в Минобороны. Ее цель - противодействие актам диверсии и защита критической инфраструктуры. Решение вызывает особое раздражение у офицеров с многолетним опытом службы: вместо учений и отработки боевых задач они вынуждены бессмысленно охранять железные дороги.
Дополнительное недовольство вызывает передача армии полицейских полномочий. Право обыскивать граждан военные называют абсурдом.
Пограничники также в коалиции недовольных: возмущены тем, что их силы рассеиваются на охрану путей. Ранее сообщалось, что операция продлится до конца февраля 2026 года.