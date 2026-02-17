"Польский Пентагон" - амбиции на поколение вперед, а денег нет уже сейчас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6c1b43-e3c8-4c71-90ab-655c370d22b8/conversions/cd0ab80f-da55-4541-bcf9-694c09965548-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6c1b43-e3c8-4c71-90ab-655c370d22b8/conversions/cd0ab80f-da55-4541-bcf9-694c09965548-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6c1b43-e3c8-4c71-90ab-655c370d22b8/conversions/cd0ab80f-da55-4541-bcf9-694c09965548-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6c1b43-e3c8-4c71-90ab-655c370d22b8/conversions/cd0ab80f-da55-4541-bcf9-694c09965548-xl-___webp_1920.webp 1920w

Давление на Беларусь носит комплексный характер. Вьют свое гнездо польские ястребы. Они уже представили концепцию национального военного штаба. Аналог Пентагона даже выглядит практически идентично. В Польше утверждают, что новый командный центр задача долгосрочная и возлагают на него большие надежды. Военная крепость станет командным пунктом для координации действий польской армии, численность которой планомерно увеличивают. Подробности смотрите в проекте "Тренды".

"Польша будет великой или ее вовсе не будет. Давайте повысим статус государства до уровня страны, которая хочет стать бастионом Европы". Цитата относится к изречению экс-министра обороны Мариуша Блащака, когда тот лоббировал идею строительства "польского Пентагона". Проект представили на парламентской сходке, но местному глазу, уху и, главное, кошельку идея знакома давно. Впервые об объединении под одной крышей военного командования страны заговорили в 1990-х. В середине 2000-х планы впервые серьезно озвучили во всеуслышание. Но все уперлось в деньги. Вернее, не найдя в дыре кармана препятствия, это "все" вывалилось из брючины и мешалось под ногами практически ежегодно, вплоть до настоящего момента. Вот что польский канал TVN24 сообщал аж в 2008 году:

"Польский Пентагон" - амбиции на поколение вперед, а денег нет уже сейчас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b534e2-4714-49f4-9e38-aa60c5a7dd37/conversions/25e890db-776f-4cc2-a7b6-476ec8dfdd90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b534e2-4714-49f4-9e38-aa60c5a7dd37/conversions/25e890db-776f-4cc2-a7b6-476ec8dfdd90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b534e2-4714-49f4-9e38-aa60c5a7dd37/conversions/25e890db-776f-4cc2-a7b6-476ec8dfdd90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b534e2-4714-49f4-9e38-aa60c5a7dd37/conversions/25e890db-776f-4cc2-a7b6-476ec8dfdd90-xl-___webp_1920.webp 1920w

Каковы шансы на реализацию проекта теперь? Во-первых, с указанных пор значительно раздулась военная истерия, опирающаяся на мнимую угрозу с Востока. Во-вторых, кратно увеличились бюджеты. Последние десятилетия статьи расходов на армию методично обновляют рекорды. К 2023 году, считая с 2016, они умножились на 4. В 2024-м растрата достигла небывалых 40 млрд долларов. На 2025 год было отведено 48 млрд, что составляет 4,7 % ВВП, а на этот год Польша заложила траты в размере 4,8 %.

Но и с такими цифрами собственный "Пентагон" - это идея, требующая от Варшавы, следовательно, польских налогоплательщиков, сумм непомерных. Инициаторы и лоббисты стройки сами признаются, что реализация плана - это дело поколения и не одного правительства. Предприятие требует консолидации ведущих партий, забвения разногласий, утверждения раз и надолго курса на войну и только на нее.

Американский Пентагон на полський манер станет Октагоном. 8 сторон - 8 секторов со своим предназначением. В них хотят разместить Министерство обороны, Генштаб, Центр спутниковых операций, комплекс противоатомных убежищ, подземный госпиталь, сеть автомобильных и железнодорожных туннелей, посадочную площадку для тяжелых вертолетов, а также убежище для жителей Варшавы на 30 тыс. коек. Как раз в польской столице проживает 2 млн человек.

"Польский Пентагон" - амбиции на поколение вперед, а денег нет уже сейчас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37db00bc-45e3-4eae-bbe1-dabb038520e6/conversions/e8831a09-6218-447d-aae9-8cc92b21eacc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37db00bc-45e3-4eae-bbe1-dabb038520e6/conversions/e8831a09-6218-447d-aae9-8cc92b21eacc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37db00bc-45e3-4eae-bbe1-dabb038520e6/conversions/e8831a09-6218-447d-aae9-8cc92b21eacc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37db00bc-45e3-4eae-bbe1-dabb038520e6/conversions/e8831a09-6218-447d-aae9-8cc92b21eacc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но все же главное то, что военное командование будет собрано в одном месте, согласование и координация действий станут проще. Объединение центров принятия решения - задумка, если присмотреться, отличная. Но все же в этот раз, как и в предыдущие, Варшава сталкивается с финансовым вопросом и внутренними разногласиями. На все военные хотелки денег попросту нет и быть не может. Кредиты - выход, но сомнительный. Навроцкий выступает против. Одобренный Польше европейский оборонный кредит на сумму свыше 40 млрд евро, не гарант безопасности, а неоплатный долг, который падет на головы тех поляков, кто останется после нынешних чиновников. Но планы как ни крути амбициозные. Закупаются сотни единиц дорогостоящей военной техники, расширяется численность войск. Наступательные силы под видом резерва высокой готовности планируют довести до полумиллиона, регулярную армию до тех же величин.

"Пока наша учебная инфраструктура находится в плачевном состоянии, недостаточно развита, чтобы обеспечить адекватные условия и возможности для обучения даже тем силам, которые у нас были 3-4 года назад, а теперь она должна быть еще больше, мощнее и современнее, так быть не может. Это совершенно другой уровень потребностей, чем мы думаем. И эти многочисленные миллиарды, предназначенные для нашего Пентагона, должны быть потрачены, например, на учебную инфраструктуру, на подготовку инструкторов", - отметил автор канала "Technika i Maszyny" Марцин Пасерб (Польша).