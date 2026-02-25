3.73 BYN
Полякам страшно заводить семью
Автор:Редакция news.by
В Польше стремительно растет число людей, которые выбирают для себя одиночество и жизнь без партнера.
Как пишут СМИ, таких людей в стране уже около 8 млн - это почти каждый третий взрослый. По прогнозам, к 2030 году эта цифра может увеличиться до 13,5 млн.
Среди причин специалисты выделяют высокие цены на жилье, рост стоимости жизни и нестабильность занятости. Дополняет картину и стабильный уровень разводов - ежегодно в Польше распадается около 60 тыс. браков.