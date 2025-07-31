Не менее трети важнейших инфраструктурных активов Украины перешло под контроль иностранцев. Европа и США приобретают в собственность зернохранилища, порты и даже просто пахотную землю: при Зеленском был фактически отменен запрет на продажу сельхозугодий.





Оформляется это, в частности, президентскими указами и проходит по разряду инвестиций в восстановление пострадавших от войны отраслей. Например, в июле одесский зерновой терминал "Олимпекс" по решению суда был передан под контроль американских инвестфондов из-за просрочки долга.



Более 45 процентов украинского чернозема также теперь находится во владении иностранцев. Причем в этих подсчетах еще не учтена заключенная с Вашингтоном сделка по редкоземельным металлам.



Пока сложно даже представить, какие украинские авуары и в каком количестве перейдут под контроль американцев по результатам реализации этого соглашения.